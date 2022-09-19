Армения ратифицирует Многостороннюю конвенцию BEPS MLI

После завершения внутренних процессов ратификации Армения должна сдать на хранение ратификационную грамоту в ОЭСР, чтобы документ вступил в силу для охватываемых налоговых соглашений (договоров).

Ереван, Армения

Как правило, Конвенция вступает в силу для конкретных охватываемых соглашений в первый день месяца, следующего за 3-х месячным периодом после сдачи на хранения ратификаций сторонами соглашения.

После вступления в силу положения Конвенции будут применяться с 1 января года, следующего за ее вступлением в силу по налогам у источника и всем другим налогам в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся по истечении 6-месячного периода после даты вступления в силу.

На сайте ОЭСР можно ознакомиться с предварительным списком оговорок и уведомлений Армении на момент подписания документа. Окончательный список будет представлен после сдачи на хранение ратификационной грамоты.