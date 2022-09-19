Ирландия предоставляет руководство по налогообложению филиалов иностранных компаний

Налоговое управление Ирландии выпустило электронную справку № 166/22 о новом Руководстве по налогам и сборам, часть 02-02-04a, в котором содержатся рекомендации по отнесению прибыли к филиалу.

Отчет о доходах № 166/22 Отнесение прибыли к филиалу.

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Раздел 28 Закона о финансах 2021 г. ввел новый раздел 25A в Закон о консолидации налогов 1997 г., чтобы обеспечить применение механизма, разработанного ОЭСР («санкционированный подход ОЭСР» или «AOA») для отнесения доходов к филиалу или агентству компании-нерезидента, работающей в государстве.

Новый раздел 25A применяется к отчетным периодам, начинающимся 1 января 2022 года или после этой даты.

Руководство по налогам и сборам (TDM), часть 02-02-04a, содержит обзор и рекомендации по законодательству, содержащемуся в разделе 25A.