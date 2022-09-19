И на этом спасибо: с 19 сентября ключевая ставка — минус 0,5 %

В этот раз приятные вести от Центрального Банка России: в последний рабочий день прошлой недели прошло очередное заседание ЦБ и было принято решение о снижение ставки на 0,5 п.п. по отношению к предыдущему значению. Конечно, не кардинальное понижение - всего лишь на 0.5 процентных пункта - но всё равно приятно - в итоге 7,5%.

На сегодняшний день динамика роста потребительских цен остается низкой, что в последствии замедлит годовую инфляцию. Разные факторы влияют на эту ситуацию, и в том числе умеренный спрос среди населения.

Последующее решение в отношении размера процентной ставки главный банк РФ будет принимать руководствуясь внешними и внутренними экономическими факторами, ситуацией на финансовом рынке и, в том числе, инфляционной динамикой в стране.

Будет ли ЦБ радовать дальше россиян либо разочарует - узнаем совсем скоро, так как следующее заседание совета директоров запланировано на 28 октября. Будем ждать оглашения размера новой ставки.