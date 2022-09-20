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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Болгария разместила ратификационные грамоты по BEPS MLI

16 сентября Болгария отдала на хранение в ОЭСР ратификационные грамоты по Многосторонней конвенции BEPS MLI.

Ольга Кутяева
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Несебр, Болгария
Несебр, Болгария

Исходя из даты депонирования, Конвенция вступит в силу в Болгарии с 1 января 2023 года, хотя ее вступление в силу для некоторых охватываемых соглашений будет зависеть от ратификации стороной конкретного соглашения.

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Обычно Конвенция MLI вступает в силу для конкретного соглашения в первый день месяца по истечении 3-х месячного периода после сдачи на хранения ратификаций. После вступления в силу положения Конвенции применяются в отношении охватываемых соглашений с 1 января года, которые следует за годом вступления в силу по налогам у источника, а в отношении всех других налогов - по истечении 6 месяцев после даты вступления в силу.

Болгария сделала оговорку, что Конвенция будет применяться по налоговым периодам, начинающимся 1 января календарного года, следующего по истечении 6 месяцев после вступления Конвенции в силу.

На сайте ОЭСР можно посмотреть окончательный список оговорок и уведомлений по Болгарии, сделанных после сдачи на хранение ратификационных грамот.

По материалам Orbitax

#MLI#Болгария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Болгария