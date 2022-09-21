Австрия опубликовала обновленный в соответствии с BEPS MLI налоговый договор с Китаем

Минфин Австрии опубликовал обновленный текст налогового соглашения с Китаем, с учетом Многосторонней конвенции BEPS MLI.
Текст был подготовлен с учетом оговорок и уведомлений (позиций MLI), представленных соответствующими странами. Аутентичные юридические тексты налогового соглашения и Конвенции имеют приоритет и остаются применимыми.
Конвенция применяется к налоговому соглашению между Австрией и Китаем от 1991 года (на немецком языке):
Обновленные тексты налоговых соглашений Австрии можно найти на веб-странице Министерства финансов, посвященной договорам.
По материлам Orbitax
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