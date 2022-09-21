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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Австрия опубликовала обновленный в соответствии с BEPS MLI налоговый договор с Китаем

Минфин Австрии опубликовал обновленный текст налогового соглашения с Китаем, с учетом Многосторонней конвенции BEPS MLI.

Ольга Кутяева
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Текст был подготовлен с учетом оговорок и уведомлений (позиций MLI), представленных соответствующими странами. Аутентичные юридические тексты налогового соглашения и Конвенции имеют приоритет и остаются применимыми.

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Конвенция применяется к налоговому соглашению между Австрией и Китаем от 1991 года (на немецком языке):

  • по налогам у источника с сумм, выплаченным или зачисленным нерезидентам, когда событие, приводящее к возникновению таких налогов, происходит с 1 января 2023 года;
  • по всем другим налогам, взимаемым Китае, в отношении алогооблагаемых периодов с 1 марта 2023 года; и
  • по всем другим налогам, взимаемым Австрией, в отношении налогооблагаемых периодов с 1 января 2024 года или после этой даты.

Обновленные тексты налоговых соглашений Австрии можно найти на веб-странице Министерства финансов, посвященной договорам.

По материлам Orbitax

#MLI#Австрия#Китай
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Австрия#Китай