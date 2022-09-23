ОЭСР проводит консультации по пересмотру принципов корпоративного управления G20/ОЭСР

Общая цель пересмотра заключается в обновлении Принципов в свете последних изменений на рынках капитала и в политике и практике корпоративного управления.

Страны ОЭСР и G20 определили ряд приоритетных областей, которые необходимо учесть в ходе обзора, включая управление экологическими, социальными и управленческими рисками; цифровизацию; изменения в корпоративной собственности; а также роль институциональных инвесторов и управление, среди прочего. Важной всеобъемлющей целью пересмотра является поддержка укрепления устойчивости корпоративного сектора и улучшение доступа компаний к финансированию на рынках капитала.