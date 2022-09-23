News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российское право
Полина Мостепан
0

Трудовые договора с мобилизованными гражданами будут приостановлены, а не расторгнуты

Правительство Российской Федерации пересмотрело действующее законодательство и внесло изменения в правовые отношения между работодателем и мобилизованным сотрудником.

Полина Мостепан
Обсудить

Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее условие прекращения действия трудового договора в случае мобилизации сотрудника на приостановку трудовых взаимоотношений на период мобилизации. Следовательно, данное постановление обязывает работодателя сохранить рабочее место за мобилизованным гражданином.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по трудовому праву
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Написать вопрос

Правительство приняли данные меры для предоставления гарантий гражданам социального и трудового характера. Изменения распространяются на текущий и последующий 2023 год и затрагивает исключительно правовые отношения возникшие с 21 сентября 2022 года.

По материалам: Правительства РФ

#Постановление Правительства#трудовые отношения
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Постановление Правительства#трудовые отношения