Трудовые договора с мобилизованными гражданами будут приостановлены, а не расторгнуты

Правительство Российской Федерации пересмотрело действующее законодательство и внесло изменения в правовые отношения между работодателем и мобилизованным сотрудником.

Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее условие прекращения действия трудового договора в случае мобилизации сотрудника на приостановку трудовых взаимоотношений на период мобилизации. Следовательно, данное постановление обязывает работодателя сохранить рабочее место за мобилизованным гражданином.

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Правительство приняли данные меры для предоставления гарантий гражданам социального и трудового характера. Изменения распространяются на текущий и последующий 2023 год и затрагивает исключительно правовые отношения возникшие с 21 сентября 2022 года.