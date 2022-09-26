Польша продолжает повышать процентные ставки за просрочку платежа

20 сентября 2022 г. Польша опубликовала объявление Министерства финансов о процентных ставках за налоговую задолженность/просроченную уплату.
Объявление включает в себя увеличение процентных ставок следующим образом:
Пониженная ставка применяется, когда самокоррекция производится до уведомления о процедурах исправленной оценки, и оплата производится в течение 7 дней после подачи исправленной декларации.
Повышенная ставка применяется в отношении НДС и таможенных пошлин, в том числе в случаях, когда налогоплательщик занижает налоговое обязательство, завышая сумму излишне уплаченной суммы, требования о возврате либо не представляет декларацию и не уплачивает налог, что выявлено в ходе налогового контроля.
Обращаем внимание, что это уже седьмое повышение процентной ставки за просрочку платежа в 2022 году.
По материалам orbitax.com
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