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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Польша продолжает повышать процентные ставки за просрочку платежа

20 сентября 2022 г. Польша опубликовала объявление Министерства финансов о процентных ставках за налоговую задолженность/просроченную уплату.

Ксения Шилкина
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Объявление включает в себя увеличение процентных ставок следующим образом:

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  • Стандартная ставка увеличена с 16,0% до 16,5% годовых;
  • Пониженная ставка увеличена с 8,00% до 8,25% годовых; а также
  • Повышенная ставка увеличена с 24,00% до 24,75% годовых.

Пониженная ставка применяется, когда самокоррекция производится до уведомления о процедурах исправленной оценки, и оплата производится в течение 7 дней после подачи исправленной декларации.

Повышенная ставка применяется в отношении НДС и таможенных пошлин, в том числе в случаях, когда налогоплательщик занижает налоговое обязательство, завышая сумму излишне уплаченной суммы, требования о возврате либо не представляет декларацию и не уплачивает налог, что выявлено в ходе налогового контроля.

Обращаем внимание, что это уже седьмое повышение процентной ставки за просрочку платежа в 2022 году.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Польша
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Ксения Шилкина (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Польша