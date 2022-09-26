Польша продолжает повышать процентные ставки за просрочку платежа

20 сентября 2022 г. Польша опубликовала объявление Министерства финансов о процентных ставках за налоговую задолженность/просроченную уплату.

Объявление включает в себя увеличение процентных ставок следующим образом:

Все услуги по этой теме:

Стандартная ставка увеличена с 16,0% до 16,5% годовых;

Пониженная ставка увеличена с 8,00% до 8,25% годовых; а также

Повышенная ставка увеличена с 24,00% до 24,75% годовых.

Пониженная ставка применяется, когда самокоррекция производится до уведомления о процедурах исправленной оценки, и оплата производится в течение 7 дней после подачи исправленной декларации.

Повышенная ставка применяется в отношении НДС и таможенных пошлин, в том числе в случаях, когда налогоплательщик занижает налоговое обязательство, завышая сумму излишне уплаченной суммы, требования о возврате либо не представляет декларацию и не уплачивает налог, что выявлено в ходе налогового контроля.

Обращаем внимание, что это уже седьмое повышение процентной ставки за просрочку платежа в 2022 году.