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Российские налоги
Ольга Кутяева
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Беларусь и Россия подпишут соглашение о косвенном налогообложении

Опубликовано соглашение о косвенных налогах с Беларусью, которое было одобрено Правительством к подписанию 12 сентября.

Ольга Кутяева
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Соглашение охватывает общие принципы НДС и акцизов, его основная цель - гармонизация налогового законодательства двух стран и укрепление налогового сотрудничества.

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Документ предусматривает, что обе страны приведут налоговое законодательство в соответствие с соглашением к 1 января 2023 года, включая минимальные ставки акцизов на определенные товары и услуги, а также гармонизацию пониженных ставок НДС и освобождений.

Кроме того, соглашение предусматривает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов.

По материалам Orbitax

#Беларусь#налоговое соглашение#Россия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Беларусь#налоговое соглашение#Россия