Беларусь и Россия подпишут соглашение о косвенном налогообложении

Опубликовано соглашение о косвенных налогах с Беларусью, которое было одобрено Правительством к подписанию 12 сентября.
Соглашение охватывает общие принципы НДС и акцизов, его основная цель - гармонизация налогового законодательства двух стран и укрепление налогового сотрудничества.
Документ предусматривает, что обе страны приведут налоговое законодательство в соответствие с соглашением к 1 января 2023 года, включая минимальные ставки акцизов на определенные товары и услуги, а также гармонизацию пониженных ставок НДС и освобождений.
Кроме того, соглашение предусматривает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов.
По материалам Orbitax
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