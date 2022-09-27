Узбекистан снизил ставку НДС до 12% и введел новые налоговые правила для мелких налогоплательщиков

Недавно Государственный налоговый комитет Узбекистана опубликовал сообщение о росте числа плательщиков НДС, отметив, в том числе, что с 1 января 2023 года ставка НДС будет снижена с 15% до 12%.
Президент Узбекистана также объявил об изменениях для мелких налогоплательщиков, включая пересмотр порога годового оборота для МСП следующим образом:
Исходя из этих пороговых значений, с 1 января 2023 года для микропредприятий будет введена единая ставка налога с оборота в размере 4% вместо действующих ставок от 4% до 25% в зависимости от вида деятельности и типа субъекта.
Текущие ставки 1% и 2% для определенных типов будут сохранены. Кроме того, микропредприятиям будет разрешено платить фиксированную сумму налога в размере от 20 до 30 миллионов сумов и освобождены от обязанности вести и сдавать бухгалтерскую отчетность. Предприятиям с оборотом более 1 млрд сумов, перешедшим на общую систему налогообложения, будет предоставлена 50-процентная скидка на налоги сроком на один год.
По материалам orbitax.com
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