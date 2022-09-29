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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Гонконг начинает законодательный процесс для вступления в силу BEPS MLI

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о начале законодательного процесса по введению в действие Многосторонней конвенции об осуществлении мер, связанных с налоговыми соглашениями по предотвращению размывания налоговой базы и вывода прибыли (MLI) в Гонконге.

Ксения Шилкина
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Китай сдал на хранение от имени Гонконга документ о ратификации MLI 25 мая 2022 года, и MLI вступил в силу для Гонконга 1 сентября 2022 года. Однако Гонконг сделал оговорку, что MLI не вступит в силу до тех пор, пока не будут приняты дополнительные внутренние процедуры, которые должны быть завершены для каждого отдельного соглашения, и сданы уведомления о завершении таких процедур.

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Приказ о внутренних доходах (MLI) был опубликован 30 сентября и представлен на рассмотрение Законодательного совета (LegCo) 19 октября для проверки. Приказ позволит Гонконгу внедрить пакет «Размывание базы и вывод прибыли» (BEPS), обнародованный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

BEPS относится к стратегиям уклонения от уплаты налогов многонациональных предприятий, использующих пробелы и несоответствия в налоговых правилах для искусственного перемещения прибыли в страны с низким или нулевым налогообложением, где экономическая деятельность незначительна или отсутствует. В июне 2016 года Гонконг сообщил ОЭСР о своей приверженности реализации пакета BEPS. Соответствующие меры, связанные с налоговыми соглашениями, включают предотвращение злоупотребления Соглашениями/договоренностями о всеобъемлющем избежании двойного налогообложения (CDTA) и совершенствование механизма разрешения споров, предусмотренного в CDTA.

По материалам orbitax.com

#MLI#Гонконг
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Гонконг