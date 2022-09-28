Узбекистан предоставляет льготы по снижению налогов для потребителей возобновляемых источников энергии

В Узбекистане опубликовано Постановление № УП-220 от 9 сентября 2022 года «О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии».

Хотя большая часть указа касается мер по содействию внедрению возобновляемых источников энергии физическими лицами и новым строительством, он также включает налоговые льготы для некоторых юридических лиц.

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Льгота включает снижение на 50% налога на прибыль организаций и налога на имущество для юридических лиц, основной деятельностью которых является производство солнечных, ветряных электростанций и малых гидроэлектростанций в течение первых трех лет после их государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования, в том числе новых юридических лиц, зарегистрированные до 1 сентября 2025 года.