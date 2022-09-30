ОЭСР опубликовала Руководство по двустороннему предварительному ценообразованию

Руководство является частью рабочей программы Форума налогового администрирования (FTA) по обеспечению налоговой определенности и было подготовлено совместно членами Форума FTA MAP и его целевой группой по выявлению усовершенствований процесса Соглашения о предварительном ценообразовании (APA).

Документ был одобрен Inclusive Framework по BEPS, а также всеми членами FTA 6 июля 2022 года.

Предотвращение споров является фундаментальным принципом налоговой определенности.

Двусторонние соглашения о предварительном ценообразовании ("BAPA") во все большем числе случаев успешно способствовали обеспечению предварительной налоговой определенности как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов, обеспечивая предсказуемость налогового режима международных сделок.

Однако заинтересованные стороны выявили препятствия, мешающие оптимальному использованию BAPA. Продолжая свою приверженность продвижению программы налоговой определенности, Форум FTA MAP совместно с Международной программой FTA для крупного бизнеса разработал Руководство по двустороннему предварительному ценообразованию («BAPAM»), которое предназначено в качестве руководства для оптимизации BAPA.

BAPAM предоставляет налоговым органам и налогоплательщикам информацию о работе BAPA и определяет 29 лучших практик для BAPA без наложения набора обязательных правил. В рамках разработки BAPAM налоговые органы взяли на себя обязательство оценить целесообразность внедрения этих лучших практик с учетом обстоятельств их собственной программы BAPA и уникальных особенностей каждого приложения BAPA, чтобы лучшие практики применялись надлежащим образом и с достаточными усилиями.