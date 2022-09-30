Греция повысит инвестиционный порог по «Золотой визе»

Премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о повышении требуемого минимума инвестиций в недвижимость для целей получения «Золотой визы».
Мицотакис не сообщил подробности, но эксперты предоставили дополнительные детали:
Также планируется период адаптации, продолжительность которого еще предстоит подтвердить.
Эксперты подчеркивают, что пока еще ничего не решено, и детали как сроков реализации, так и географических ограничений все еще могут измениться.
Премьер-министр указал, что изменения были направлены на повышение доступности недвижимости для греческих семей.
По материалам IMI
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