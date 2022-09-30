Греция повысит инвестиционный порог по «Золотой визе»

Премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о повышении требуемого минимума инвестиций в недвижимость для целей получения «Золотой визы».

Мицотакис не сообщил подробности, но эксперты предоставили дополнительные детали:

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ожидаемое увеличение минимального порога инвестиций в недвижимость с 250 тыс. до 500 тыс. EUR планируется распространить только на муниципалитеты Афины и Салоники, а также "несколько фешенебельных пригородов Афин";

изменения будут введены не ранее 1 января 2023 года, а возможно и позднее;

инвесторы, которые выплатят свои инвестиции в недвижимость до момента вступления в силу соответствующего законодательства смогут подать заявку в соответствии со старым порогом.

Также планируется период адаптации, продолжительность которого еще предстоит подтвердить.

Эксперты подчеркивают, что пока еще ничего не решено, и детали как сроков реализации, так и географических ограничений все еще могут измениться.

Премьер-министр указал, что изменения были направлены на повышение доступности недвижимости для греческих семей.