Новый алгоритм от Роструда: у работодателей появилась возможность избежать штрафов

Роструд разработал новый алгоритм решения вопроса жалоб. Эти действия позволят работодателям в дальнейшем избежать штрафов или хотя бы минимизировать их количество.

Ранее при получении информации о нарушении трудовых прав ведомство моментально инициировало проверочные мероприятия на территории компании. В результате полученная жалоба анализировалась, и при выявлении нарушений со стороны организации работодатель не имел права без наказания, по своей воле, исправить эти нарушения.

Поэтому Роструд решил смягчить этот процесс и благодаря новым правилам достичь максимальное взаимодействие между сотрудником и организацией с целью решения конфликта на добровольной основе.

Это значит, что при поступлении обращения, оно первоначально проверяется на достоверность, уточняются все сведения и только после этого назначается проверка. В случае подтверждения нарушений со стороны работодателя, трудовая инспекция дает возможность работодателю пояснить ситуацию и решить вопрос добровольно.

Данное решение Роструда дает возможность организациям уменьшить финансовую нагрузку в связи с выплатой штрафов, ликвидировать имеющиеся нарушения трудового характера или вовсе предотвратить возможное возникновение штрафов в будущем.