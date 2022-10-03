Китай увеличивает налоговые льготы для высокотехнологичных предприятий

Высокотехнологичным предприятиям разрешено требовать сверхвычета в размере 100% (дополнительный вычет сверх фактической стоимости) за оборудование, приобретенное за последние три месяца 2022 года (с 1 октября по 31 декабря 2022 года).

Любые невычтенные суммы могут быть перенесены на следующие годы. Для целей настоящего объявления охватываемое оборудование или инструменты являются основными средствами, за исключением жилой недвижимости и зданий.

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Кроме того, в период с 1 октября по 31 декабря 2022 г. сверхвычет в размере 75 % на НИОКР, которыми в настоящее время занимаются предприятия, будет увеличен до 100 %. Для расчета сверхвычета за четвертый квартал предприятия могут использовать фактические затраты и расходы на НИОКР, понесенные в четвертом квартале, или пропорционально общие годовые затраты и расходы на НИОКР.