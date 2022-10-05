Беларусь и Россия подписали налоговое соглашение

В понедельник представители Беларуси и РФ подписали договор по общим принципам косвенного налогообложения.

Основная цель документа - устранить фискальные барьеры при торговле и других формах экономического сотрудничества наших стран, обеспечить целостность налоговой базы. А также сформировать единое информационное пространство по сотрудничеству и взаимной помощи налоговых служб сторон в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов.

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Стороны планируют создать Наднациональный налоговый комитет, а также Интегрированную систему администрирования по косвенным налогам для сквозного анализа данных.

Подписание этого документы очень важный шаг для дальнейшего экономического сотрудничества РФ и Беларуси.