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Российские налоги
Ольга Кутяева
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Беларусь и Россия подписали налоговое соглашение

В понедельник представители Беларуси и РФ подписали договор по общим принципам косвенного налогообложения.

Ольга Кутяева
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Основная цель документа - устранить фискальные барьеры при торговле и других формах экономического сотрудничества наших стран, обеспечить целостность налоговой базы. А также сформировать единое информационное пространство по сотрудничеству и взаимной помощи налоговых служб сторон в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов.

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Стороны планируют создать Наднациональный налоговый комитет, а также Интегрированную систему администрирования по косвенным налогам для сквозного анализа данных.

Подписание этого документы очень важный шаг для дальнейшего экономического сотрудничества РФ и Беларуси.

По материалам Минфина России

#Беларусь#налоговое соглашение#Россия
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Беларусь#налоговое соглашение#Россия