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Российские налоги
Полина Мостепан
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Работодатель поддержит молодых соискателей, а Правительство поддержит работодателя

Правительство РФ решило поддержать рынок трудоустройства в России и вследствие этого расширило программу субсидирования найма.

Полина Мостепан
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Раньше государственная помощь в организациях распространялась не на все категории граждан до 30 лет, а исключительно на граждан без образования, соискателей с инвалидностью, детей сирот, родителей имеющих детей младше 18 лет, и в том числе выпускников без опыта работы.

А новая правительственная программа поддержки рассчитана на всё молодое поколение в возрасте до 30 лет, которая находится в поисках работы без каких-либо ограничений. Субсидия для работодателей формируется следующим образом: три минимальных размера оклада, увеличенные на районный коэффициент, страховые взносы и число устроенных работников. Соответствующая выплата в поддержку новых сотрудников разбивается на 3 платежа: первый сразу через месяц вслед за приёмом на работу, вторую выплату компания получит по окончанию 3-го месяца, а третью - по истечении 6-го.

Организации, желающие оформить государственную поддержку, должны обратиться в центр трудоустройства с целью подбора сотрудников на нужные для них вакансии. Далее необходимо подать заявление в Фонд социального страхования, так как именно они распределяют и осуществляют выплату полагающей субсидии работодателям.

По материалам: Правительства РФ

#оплата труда#Постановление Правительства
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#оплата труда#Постановление Правительства