Реформы экономического присутствия Бермудских островов привели к включению юрисдикции в белый список ЕС

Оценка, проведенная Форумом ОЭСР по вредной налоговой практике (FHTP) в ноябре 2021 года, показала, что Бермудские острова еще не эффективно контролируют соблюдение компаниями-резидентами законодательства по экономическому присутствию, разработанного в ответ на требования ОЭСР и ЕС. Эти требования призваны обеспечить, чтобы юрисдикции не использовали низкие ставки корпоративного подоходного налога для привлечения прибыли без реальной экономической деятельности. Бермудские острова были одной из четырех юрисдикций, определенных для целенаправленного мониторинга по данному вопросу. Однако обязательство Бермудских островов в январе 2022 года устранить эти недостатки мониторинга убедило участников заседания Форума в апреле 2022 года в том, что они сотрудничают в достаточной степени. Это, в свою очередь, удовлетворило Группу по кодексу поведения ЕС (налогообложение бизнеса) в том, что Бермуды должны быть исключены из серого списка ЕС, официально называемого Приложением II.