Реформы экономического присутствия Бермудских островов привели к включению юрисдикции в белый список ЕС

Европейский Союз заявил, что Бермудские острова реформировали свою налоговую систему в соответствии с требованиями ЕС, и, соответственно, исключил юрисдикцию из «серого списка» юрисдикций, чьи обязательства по налоговому сотрудничеству находятся под пристальным вниманием.
Оценка, проведенная Форумом ОЭСР по вредной налоговой практике (FHTP) в ноябре 2021 года, показала, что Бермудские острова еще не эффективно контролируют соблюдение компаниями-резидентами законодательства по экономическому присутствию, разработанного в ответ на требования ОЭСР и ЕС. Эти требования призваны обеспечить, чтобы юрисдикции не использовали низкие ставки корпоративного подоходного налога для привлечения прибыли без реальной экономической деятельности. Бермудские острова были одной из четырех юрисдикций, определенных для целенаправленного мониторинга по данному вопросу. Однако обязательство Бермудских островов в январе 2022 года устранить эти недостатки мониторинга убедило участников заседания Форума в апреле 2022 года в том, что они сотрудничают в достаточной степени. Это, в свою очередь, удовлетворило Группу по кодексу поведения ЕС (налогообложение бизнеса) в том, что Бермуды должны быть исключены из серого списка ЕС, официально называемого Приложением II.
Правительство Бермудских островов приветствовало это решение как «положительное» и заявило, что юрисдикция «по-прежнему привержена сотрудничеству с FHTP ОЭСР и Группой по кодексу поведения ЕС (налогообложение бизнеса) в реализации стандартов налогового управления».
ЕС также включил в белый список Коста-Рику и Тунис. Режим специальных экономических зон Коста-Рики больше не рассматривается как вредный, при условии официального принятия необходимых законодательных изменений. Тунис выполнил свое обязательство по активизации отношений обмена отчетностью по странам (CbC) со всеми государствами-членами ЕС в июле 2022 года и начал обмен CbC с соответствующими партнерами в качестве невзаимной юрисдикции.
По материалам STEP
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