Чехия переписала закон о бенефициарной собственности

Правительство Чешской Республики внесло изменения в Закон о регистрации бенефициарных собственников (Закон № 245/2022) спустя 18 месяцев после его принятия, после решения Европейской Комиссии о том, что первоначальная версия закона не соответствует обязательствам страны по Пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD).

Пятая директива требует, чтобы каждое государство-член ЕС собирало информацию обо всех лицах, осуществляющих конечный контроль над компанией, и размещало ее в публичном реестре. Однако первоначальное законодательство Чешской Республики было неверно перенесено, перечислив относительно широкий круг юридических лиц, не имеющих бенефициаров. При определении конечных бенефициаров (UBO) на основе фактора конечного контроля учитывались только лица с наибольшей долей в компании, обычно владеющие более чем 40%-й долей.

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Новая поправка исправляет это. Начиная с 1 октября 2022 года, все акционеры, владеющие не менее 25% акций, вместе с их структурами должны рассматриваться и регистрироваться в качестве UBO. Также уточняется, что к бенефициарам относятся те, кто имеет право на долю в прибыли, других фондах акционерного капитала или ликвидационном балансе более 25%; кто оказывает решающее влияние либо на предприятие, либо на корпорации, владеющие долей более 25% в предприятии; либо кто иным образом оказывает решающее влияние на корпорацию.

Реестр бенефициаров не будет показывать разницу между конечным бенефициаром и лицом, имеющим конечное влияние. В нем будет указано только, является ли статус бенефициара прямым или косвенным, является ли он замещающим бенефициара и как это определяется. Однако не изменится тот факт, что если бенефициар не может быть определен с помощью этих определений или если корпорация контролируется юридическим лицом, не имеющим бенефициара, чешская корпорация может указать высшее руководство во главе своей структуры собственности в качестве замещающего бенефициара.

Ключевое изменение в законодательстве происходит в тех случаях, когда имеет место цепочка (владение или контроль через ряд связанных организаций или нижестоящих отношений). В таких случаях акции, принадлежащие связанным компаниям, должны быть перемножены друг с другом.

Компаниям, не соблюдающим новый режим, грозят потенциальные санкции в размере до 20 000 EUR. Более того, компании с незарегистрированным или неправильно зарегистрированным бенефициаром не имеют права распределять прибыль ни на этого UBO, ни на юридическое лицо с таким же UBO.

Каждая чешская компания должна проверить свои записи о бенефициарах и, при необходимости, внести соответствующие изменения в регистрацию UBO. Крайний срок для этого - 1 апреля 2023 года. Особую осторожность должны проявить компании с несколькими акционерами или те, которые ранее зарегистрировали в качестве своего UBO лицо, являющееся конечным бенефициаром.