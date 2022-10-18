Китай вводит льготную налоговую политику для предприятий, инвестирующих в фундаментальные исследования

Министерство финансов Китая, Государственное налоговое управление и Министерство науки и технологий совместно выпустили объявление № 32 о льготной налоговой политике для предприятий, инвестирующих в фундаментальные исследования.

Это включает в себя дополнительный 100% вычет на расходы, понесенные предприятиями для финансирования некоммерческих научно-технических институтов, высших учебных заведений (университетов) и государственных фондов естественных наук.

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Кроме того, доходы (финансирование), полученные некоммерческими научно-техническими институтами и высшими учебными заведениями от предприятий, физических лиц и других организаций, освобождаются от налога на прибыль.

Дополнительные вычеты и освобождение от налога имеют обратную силу с 1 января 2022 года.