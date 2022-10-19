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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Стартаперы на Мальте получат ВНЖ

Неевропейские резиденты, открывшие стартап в юрисдикции, получат право подать заявку на получение 3-летнего вида на жительство (ВНЖ).

Ольга Кутяева
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Министр предпринимательства Мальты Мириам Далли объявила о запуске Мальтийской программы резидентства для стартапов. Кандидатам этой программы, а также их семьям гарантируется долгосрочная стабильность бизнеса: благодаря 3-летнему проживанию, им не нужно будет продлевать ежегодно свой ВНЖ.

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Также они смогут продлить ВНЖ на 5 лет, если стартап будет продолжать свою деятельность и заявители по-прежнему будут удовлетворять условиям отбора. Сотрудники, получающие заработную плату от 30 000 EUR в год, также смогут продлить свой ВНЖ на 3 года. После 5 лет проживания на острове кандидаты смогут получить долгосрочный ВНЖ.

Министр пояснила, что власти хотят превратить страну в центр стартапов и заверила, что рассматривать планируется только лучшие и наиболее инновационные предприятия.

Также Мальтийским агентством по вопросам резидентства будет проводиться должная проверка источника происхождения средств.

Условия получения такого ВНЖ достаточно строгие: зарегистрированный стартап должен инвестировать или оплатить акционерный капитал в размере от 25 000 EUR. Если на получение ВНЖ претендуют более 4-х учредителей, необходимо внести еще по 10 000 EUR. Стартап не будет иметь права на получение ВНЖ, если у него более 6 учредителей.

Кандидаты этой программы также должны проживать и платить налоги на Мальте. Кроме того, предприятие не должно быть зарегистрировано в других странах мира более 7 лет, и оно должно гарантировать, что оно не переняло деятельность другого предприятия, еще не распределяло прибыль и не было образовано путем слияния.

Гражданам третьих стран (Афганистан, Северная Корея, Иран, Конго, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен и Венесуэла) запрещено участие в программе.

Министр внутренних дел Байрон Камиллери, сказал, что эта программа будет способствовать увеличению иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест и продвижению Мальты как "центра передового опыта для стартапов".

По материалам Loving Malta

#вид на жительство#Мальта
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#вид на жительство#Мальта