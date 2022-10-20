Чехия опубликовала список юрисдикций, не сотрудничающих по правилам CFC

Чешская Республика опубликовала уведомление о списке не сотрудничающих юрисдикций для целей правил контролируемых иностранных компаний (CFC).

Согласно правилам CFC, указанный доход такой компании включается в налогооблагаемый доход контролирующего лица (лиц), если компания не ведет значительной экономической деятельности и облагается налогом по ставке менее половины чешской ставки, или компания находится в несотрудничающей юрисдикции согласно списку ЕС на конец налогового периода.

Все услуги по этой теме:

Список был обновлен с учетом утверждения пересмотренного списка несотрудничающих юрисдикций, принятого Советом ЕС 4 октября 2022 года, и включает следующие:

на период с 7 октября 2020 года по 25 февраля 2021 года: Американское Самоа, Ангилья, Барбадос, БВО, Вануату, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Фиджи;

на период с 26 февраля 2021 года по 11 октября 2021 года: Американское Самоа, Ангилья, БВО, Вануату, Гуам, Доминика, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Фиджи;

на период с 12 октября 2021 года по 11 октября 2022 года: Американское Самоа, БВО, Вануату, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Фиджи; и

с 12 октября 2022 года: Американское Самоа, Ангилья, Багамские острова, БВО, Вануату, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос острова и Фиджи.

Включение доходов CFC, основанное на списке не сотрудничающих юрисдикций ЕС, как правило, применяется с 1 января 2021 года.