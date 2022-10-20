Чехия опубликовала список юрисдикций, не сотрудничающих по правилам CFC

Чешская Республика опубликовала уведомление о списке не сотрудничающих юрисдикций для целей правил контролируемых иностранных компаний (CFC).
Согласно правилам CFC, указанный доход такой компании включается в налогооблагаемый доход контролирующего лица (лиц), если компания не ведет значительной экономической деятельности и облагается налогом по ставке менее половины чешской ставки, или компания находится в несотрудничающей юрисдикции согласно списку ЕС на конец налогового периода.
Список был обновлен с учетом утверждения пересмотренного списка несотрудничающих юрисдикций, принятого Советом ЕС 4 октября 2022 года, и включает следующие:
Включение доходов CFC, основанное на списке не сотрудничающих юрисдикций ЕС, как правило, применяется с 1 января 2021 года.
По материалам Orbitax
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