Ангилья, Багамы и острова Теркс и Кайкос добавлены в список стран, не сотрудничающих с ЕС

Евросоюз продолжает содействовать честной налоговой конкуренции и бороться с вредной налоговой практикой. 4 октября Совет решил добавить Ангилью, Багамы и острова Теркс и Кайкос в список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих с ЕС для целей налогообложения.

С этими добавлениями список ЕС теперь состоит из 12 юрисдикций:

Все услуги по этой теме:

Американское Самоа;

Ангилья;

Багамские острова;

Британские Виргинские острова;



Вануату;



Гуам;

Палау;

Панама;

Самоа;

Тринидад и Тобаго;

Острова Теркс и Кайкос;



Фиджи.

Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и предлагает им взаимодействовать с Группой ЕС по Кодексу поведения для решения выявленных проблем.

Теркс и Кайкос включены в список впервые. Багамы уже однажды попадали в список в 2018 году, а Ангилья в 2020 году.

Пересмотренный перечень ЕС налоговых юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС (Приложение I), включает страны, которые либо не ведут конструктивного диалога с ЕС по вопросам налогового управления, либо не выполнили свои обязательства по проведению необходимых реформ. Эти реформы должны быть направлены на соблюдение ряда объективных критериев надлежащего налогового управления, которые включают налоговую прозрачность, справедливое налогообложение и внедрение международных стандартов, направленных на предотвращение размывания налоговой базы и переноса прибыли.

Причина включения Ангильи, Багамских островов и островов Теркс и Кайкос в список заключается в том, что существуют опасения, что эти юрисдикции, имеющие нулевую или номинальную ставку корпоративного налога на прибыль, привлекают прибыль без реального экономического присутствия. В частности, они не смогли должным образом выполнить ряд рекомендаций Форума ОЭСР по вредной налоговой практике (Forum on Harmful Tax Practices, FHTP) в связи с применением требований к экономическому присутствию.

Группа по кодексу поведения, которая готовит обновления списка, тесно сотрудничает с такими международными органами, как Форум, в целях содействия надлежащему налоговому управлению во всем мире.

В дополнение к списку не сотрудничающих налоговых юрисдикций Совет утвердил обычный документ о состоянии дел (Приложение II), который отражает текущее сотрудничество ЕС с его международными партнерами и обязательства этих стран по реформированию своего законодательства в соответствии с согласованными стандартами надлежащего налогового управления. Его цель признать текущую конструктивную работу в области налогообложения и поощрить позитивный подход сотрудничающих юрисдикций к внедрению принципов надлежащего налогового управления.

Обязательство Бермудских островов в отношении рекомендаций Форума ОЭСР по эффективной реализации требований по сабстенсу было признано выполненным, что привело к исключению ссылки на эту юрисдикцию в документе о состоянии дел.

Кроме того, Тунис выполнил свое обязательство в отношении минимального стандарта отчетности по странам (действие 13 BEPS) и, соответственно, был исключен из соответствующего раздела Приложения II.

Коста-Рика выполнила свое обязательство по изменению режима особых экономических зон, который был признан Форумом вредным, и перестала фигурировать в данном разделе. Однако ссылка на эту юрисдикцию в разделе, касающемся режимов освобождения доходов из иностранных источников (Foreign-source income exemption, FSIE), сохраняется. Крайний срок выполнения этого обязательства (которое также было принято четырьмя другими юрисдикциями) 31 декабря 2022 года.

Приложение II также включает два новых обязательства в контексте работы Форума: Армения и Эсватини обязались отменить или изменить свои преференциальные налоговые режимы к 31 декабря 2023 года. Остальная часть Приложения II остается без изменений.