News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

ИТ-компании и ИТ-специалисты: преимущества и меры поддержки от Государства

Государство уделяет особое внимание по части поддержки и развития ИТ- отрасли в России, и это касается не только ряд послаблений и привилегий для компаний, предпринимателей, а также привлечение и мотивирование ИТ-специалистов.

Полина Мостепан
Обсудить

В прошлой публикации речь шла о требованиях к ИТ-компаниям для получения государственной аккредитации, а сейчас важно уточнить, на какие меры поддержки могут рассчитывать эти компании и, в том числе, их сотрудники.

Если организация соблюдает условие о доле выручки от ИТ-деятельности не менее 70 %, то может рассчитывать на:

  • уплату страховых взносов с применение пониженных тарифов 7,6 % (на ОПС - 6%; по ВНиМ - 1,5% и на ОМС - 0,1%).
  • с начала текущего года по 2024 год ставку по налогу на прибыль обнулили.
  • приостановление проверок госорганов и муниципального контроля, в том числе отмена выездных проверок до 3 марта 2025 года. Данное решение касается и повторных проверок.
  • с целью реализации проектов и внедрения цифровых технологий, предоставлять кредиты по льготной ставке от 1 до 5 % годовых, а организации с аккредитацией могут рассчитывать на более низкую ставку до 3 % годовых.

Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний тоже могут рассчитывать на государственную помощь и поддержку:

  • специалисты с возрастной категорией от 22 до 44 лет могут получить льготную ипотеку по ставке до 5 % годовых.
  • для сотрудников предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу. Специалисты должны иметь высшее образование со стажем работы не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате призыва. В случае, заключения трудового договора в срок до одного года сразу после окончания обучения в высшем учебном заведении, то требование о стаже работы можно игнорировать.
  • сотрудники с высшем образованием и специальностью, утвержденной Минцифрами, также могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации в СВО.

А для иностранных граждан, выполняющих трудовые функции в аккредитованных компаниях, предусмотрено упрощенная процедура трудоустройства и последующее получение вида на жительство в России.

По материалам: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

#аккредитация#ИТ-компания
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#аккредитация#ИТ-компания