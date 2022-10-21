ИТ-компании и ИТ-специалисты: преимущества и меры поддержки от Государства

Государство уделяет особое внимание по части поддержки и развития ИТ- отрасли в России, и это касается не только ряд послаблений и привилегий для компаний, предпринимателей, а также привлечение и мотивирование ИТ-специалистов.

В прошлой публикации речь шла о требованиях к ИТ-компаниям для получения государственной аккредитации, а сейчас важно уточнить, на какие меры поддержки могут рассчитывать эти компании и, в том числе, их сотрудники.

Если организация соблюдает условие о доле выручки от ИТ-деятельности не менее 70 %, то может рассчитывать на:

уплату страховых взносов с применение пониженных тарифов 7,6 % (на ОПС - 6%; по ВНиМ - 1,5% и на ОМС - 0,1%).

с начала текущего года по 2024 год ставку по налогу на прибыль обнулили.

приостановление проверок госорганов и муниципального контроля, в том числе отмена выездных проверок до 3 марта 2025 года. Данное решение касается и повторных проверок.

с целью реализации проектов и внедрения цифровых технологий, предоставлять кредиты по льготной ставке от 1 до 5 % годовых, а организации с аккредитацией могут рассчитывать на более низкую ставку до 3 % годовых.

Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний тоже могут рассчитывать на государственную помощь и поддержку:

специалисты с возрастной категорией от 22 до 44 лет могут получить льготную ипотеку по ставке до 5 % годовых.

для сотрудников предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу. Специалисты должны иметь высшее образование со стажем работы не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате призыва. В случае, заключения трудового договора в срок до одного года сразу после окончания обучения в высшем учебном заведении, то требование о стаже работы можно игнорировать.

сотрудники с высшем образованием и специальностью, утвержденной Минцифрами, также могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации в СВО.