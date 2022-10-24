Ирландия опубликовала законопроект, включающий дополнительный корпоративный налог и меры по международному налогообложению

Министерство финансов Ирландии объявило о публикации 20 октября 2022 года законопроекта о финансах 2022 года. Законопроект содержит меры, объявленные в рамках Бюджета 2023 в сентябре, а также некоторые дополнительные меры, которые еще не были объявлены. Ниже приведем небольшой обзор некоторых мер, предусмотренных законопроектом.

Корпоративный налог

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Начисления на капитальные суммы, полученные за продажу патентных прав

Раздел 22 вносит изменения в порядок налогообложения капитальных сумм, полученных за продажу патентных прав. Эти поправки предоставляют льготы для внутригрупповой передачи патентных прав. Льгота предоставляется путем признания того, что продажа патентных прав внутри группы происходит на такую сумму, что у продающей компании не возникает ни прибыли, ни убытка, а покупатель рассматривается как приобретающий патентные права на эту же сумму. Данный раздел также предусматривает техническую поправку, подтверждающую, что прямая продажа патента или патента, находящегося на рассмотрении, не является продажей патентных прав. Это подтверждает, что продажа патента облагается налогом на доходы физических лиц, в то время как продажа патентных прав за сумму капитала облагается налогом как доход.

Поправка к разделу 743 Закона о консолидации налогов 1997 года (материальная заинтересованность в оффшорных фондах)

Раздел 743(1)(b) Закона о консолидации налогов 1997 года предусматривает, что доля участия в схеме паевого фонда, попечители которого не являются резидентами государства, будет считаться долей участия в оффшорном фонде. Законопроект вносит изменения в раздел 743, разъясняя, что авторизованный паевой фонд, общее управление которым осуществляется в Ирландии, не будет рассматриваться как оффшорный фонд только на том основании, что его доверительный управляющий является ирландским филиалом компании-резидента другого государства-члена ЕС или ЕЭЗ.

Отчетность освобожденных паевых фондов, общих договорных фондов и инвестиционных товариществ с ограниченной ответственностью

Общие договорные фонды, освобожденные паевые фонды и инвестиционные товарищества с ограниченной ответственностью представляют собой различные типы инвестиционных фондов. Законопроект предусматривает введение дополнительных требований к отчетности для этих механизмов, чтобы обеспечить предоставление информации уполномоченным по доходам по таким вопросам, как стоимость активов, операции со связанными сторонами и существенные сделки, заключенные фондом.

Движение иностранной валюты

Раздел 31 Финансового законопроекта 2022 года вносит изменения в раздел 79(1)(a) Закона о консолидации налогов 1997 года, вставляя новое определение "соответствующей денежной статьи", чтобы изменить порядок учета прибылей или убытков, возникающих в результате изменений валютных курсов при определенных обстоятельствах, связанных с торговой деятельностью. Раздел 79 предусматривает, что изменения валютных курсов по "соответствующим денежным статьям" для целей корпоративного налога будут рассматриваться как часть прибыли или убытков от торговой деятельности компании, а не облагаться налогом на прирост капитала. Данная поправка расширяет определение "соответствующей денежной статьи", включая торговых дебиторов и торговые банковские счета.

Международное налогообложение

Трансфертное ценообразование

В законопроекте будет обновлено определение руководящих принципов трансфертного ценообразования со ссылкой на последние руководящие принципы ОЭСР, опубликованные в январе 2022 года. Эти руководящие принципы заменяют руководящие принципы 2017 года, которые ранее были закреплены в законодательстве. Обновление предоставит Налоговому управлению и заинтересованным сторонам определенность в отношении правил трансфертного ценообразования и обеспечит соответствие налоговой системы Ирландии передовой международной практике.

Защитные меры в отношении несотрудничающих юрисдикций для целей налогообложения

Список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в налоговых целях, - это общий список, согласованный всеми государствами-членами ЕС, в который включены юрисдикции, не соблюдающие стандарты надлежащего налогового управления. Законопроект обновляет список юрисдикций, к которым применяются усиленные меры в отношении КИК (контролируемой иностранной компании), на основе списка, недавно согласованного Советом EcoFin.

Соглашения об избежании двойного налогообложения

Законопроект также предусматривает ратификацию двух новых подписанных протоколов к соглашениям об избежании двойного налогообложения между Ирландией и островом Мэн и Гернси. Протоколы включают в себя меры по борьбе с BEFS в соглашениях.

Распространение правил налоговой прозрачности на цифровые платформ

Законопроект продолжит транспозицию седьмой Директивы ЕС об административном сотрудничестве (DAC7), которая началась в Законе о финансах 2021 года, и расширяет автоматический обмен информацией (AEOI) для применения к цифровым платформам.

Законопроект обновит раздел, касающийся обязательств по отчетности для операторов цифровых платформ, чтобы обеспечить эффективную реализацию на национальном уровне.

Также был включен новый раздел, предусматривающий перенос Типовых правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ. Типовые правила аналогичны обязательствам по отчетности, введенным в ЕС в DAC 7, но они применимы к операторам за пределами ЕС, и их перенос обеспечит цифровым платформам как в ЕС, так и за его пределами стандартизированные обязательства по отчетности.