Роспотребнадзор: с 21 октября отменили ПЦР-тест для прибывших в Россию

Тема коронавируса в стране по тихоньку уходит на задний план, но важно помнить и знать о требованиях, связанных с этим заболеванием, в том числе о грядущих изменениях.

Россияне по прилёту из-за границы заполняют анкету прибывающих на территорию РФ и отменять её не планируют. А вот требование прохождения теста на коронавирус в течение 3-х дней с даты прибытия из-за границы- с 21 октября текущего года отменили. Соответствующий проект находился на стадии общественного обсуждения и был опубликован 20 октября.

Ранее, требование о прохождении теста касалось граждан, у которых отсутствовал сертификат о вакцинации либо о перенесенном заболевании и тех, кто использовал воздушный вид транспорта для передвижения. А россияне, которые въезжают в РФ, например, на машине могут тесты не сдавать и анкеты не заполнять, причем действует это послабление с 1 апреля.

Также изменения коснулись иностранных граждан и лиц без гражданства: они будут заполнять всего лишь анкету. Работодателей тоже освободили от обязанности информировать своих сотрудников о требованиях сдачи ПЦР-теста.