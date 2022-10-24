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Полина Мостепан
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Роспотребнадзор: с 21 октября отменили ПЦР-тест для прибывших в Россию

Тема коронавируса в стране по тихоньку уходит на задний план, но важно помнить и знать о требованиях, связанных с этим заболеванием, в том числе о грядущих изменениях.

Полина Мостепан
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Россияне по прилёту из-за границы заполняют анкету прибывающих на территорию РФ и отменять её не планируют. А вот требование прохождения теста на коронавирус в течение 3-х дней с даты прибытия из-за границы- с 21 октября текущего года отменили. Соответствующий проект находился на стадии общественного обсуждения и был опубликован 20 октября.

Ранее, требование о прохождении теста касалось граждан, у которых отсутствовал сертификат о вакцинации либо о перенесенном заболевании и тех, кто использовал воздушный вид транспорта для передвижения. А россияне, которые въезжают в РФ, например, на машине могут тесты не сдавать и анкеты не заполнять, причем действует это послабление с 1 апреля.

Также изменения коснулись иностранных граждан и лиц без гражданства: они будут заполнять всего лишь анкету. Работодателей тоже освободили от обязанности информировать своих сотрудников о требованиях сдачи ПЦР-теста.

По материалам: Официальный интернет-портал правовой информации

#коронавирус
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#коронавирус