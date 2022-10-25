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Мария Маковеева
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Credit Suisse выплатит 234 миллионов евро для урегулирования дела о налоговом мошенничестве во Франции

Французская прокуратура сообщает, что Credit Suisse согласился выплатить 238 миллионов евро для урегулирования обвинений в налоговом мошенничестве.

Мария Маковеева
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Французские прокуроры сообщили в понедельник, что Credit Suisse согласился выплатить 238 миллионов евро ($234 миллиона) для урегулирования обвинений в налоговом мошенничестве, что стало последним ударом для швейцарского банка, находящегося в затруднительном положении.

Банк выплатит 123 миллиона евро в виде штрафов и 115 миллионов в виде возмещения ущерба и процентов Франции, следователи которой завершат расследование, начатое в 2016 году по возможным обвинениям в отмывании налогов при отягчающих обстоятельствах и незаконном вымогательстве, говорится в заявлении французского прокурора Жана-Франсуа Бонэрта.

Французские СМИ сообщали, что представители Credit Suisse обхаживали богатых французских клиентов, убеждая их открыть в банке счета, которые не были задекларированы французским налоговым органам.

Credit Suisse заявляет, что не признает уголовную ответственность в рамках урегулирования.

"Банк рад разрешить этот вопрос, что знаменует собой еще один важный шаг в активном разрешении судебных разбирательств и проблем, оставшихся в наследство", - говорится в заявлении компании.

Это произошло всего через неделю после того, как Credit Suisse согласился выплатить 495 миллионов долларов в рамках урегулирования в США многолетнего спора, связанного с ипотечными ценными бумагами - инвестиционным инструментом, сыгравшим центральную роль в финансовом кризисе 2008 года.

Урегулирование стало последним в череде неудач Credit Suisse, включая неудачные ставки на хедж-фонды и шпионский скандал с участием UBS.

В июне швейцарский суд оштрафовал банк более чем на 2 миллиона долларов за неспособность предотвратить отмывание денег, связанных с болгарской преступной группировкой более 15 лет назад.

Генеральный директор Томас Готтштейн объявил в июле, что уходит в отставку после двух с половиной лет работы, поскольку во втором квартале банк показал чистый убыток в размере 1,6 млрд. швейцарских франков (около $1,7 млрд.).

По материалам с сайта www.abcnews.go.com

#Credit Suisse
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Credit Suisse