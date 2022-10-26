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Зарубежные налоги
Мария Маковеева
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Аргентина пересматривает дополнительный налог на покупку иностранной валюты

Аргентина опубликовала Генеральное постановление 5272/2022 от 13 октября 2022 года, которое пересматривает дополнительный налог (надбавку) на покупку иностранной валюты, введенный Генеральным постановлением 4815/2020.

Мария Маковеева
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Генеральная резолюция 4815/2020 установила дополнительный налог (надбавку) по общей ставке 35% к временному налогу на покупку иностранной валюты (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria - налог PAIS), хотя впоследствии общая ставка надбавки была увеличена до 45% для большинства операций, входящих в сферу применения.

Изменения, внесенные Генеральной резолюцией 5272/2022, касаются, в частности, недавно расширенной сферы применения налога PAIS на основании Указа 682/2022 от 12 октября 2022 года. Как сообщалось ранее, сфера действия налога была расширена и теперь включает покупку иностранной валюты для оплаты обязательств по:

- приобретению за рубежом личных, культурных и рекреационных услуг (за исключением образовательных услуг); и

- импорту определенных предметов роскоши, которые перечислены в приложении к Постановлению в соответствии с их тарифным кодом согласно Общей номенклатуре МЕРКОСУР.

Генеральная резолюция 5272/2022 предусматривает, что дополнительная надбавка в отношении вышеперечисленного включает надбавку в размере 45%, рассматриваемую как платеж в счет подоходного налога, и надбавку в размере 25%, рассматриваемую как платеж в счет налога на личное имущество.

По материалам сайта www.orbitax.com.

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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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