Потребитель VS продавец (производитель): на чьей стороне ВС РФ?

Верховный суд опубликовал Обзор практики по потребительским спорам.

Рассмотрим некоторые правовые позиции ВС, сформированные в нем:

1. Продавец обязан рассказать покупателю об имеющихся обременениях товара, к примеру, что транспортное средство находится в залоге (дело № 49-КГ21-41-К6).

2. Если изготовитель передал некачественный товар, то он обязан возместить покупателю проценты, который последний уплатил за кредит, оформленный для покупки этого товара (дело № 46-КГ21-37-К6).

3. С продавца нельзя взыскать неустойку за нарушение десятидневного срока возврата денег за товар надлежащего качества, если он был приобретен дистанционно (дело № 49-КГ21-34-К6).

4. Действия изготовителя, связанные с продвижением услуг, в частности бонусные программы, попадают под положения ЗоЗПП (дело № 5-КГ21-191-К2).

5. Ответственность исполнителя за ненадлежащее исполнение своих обязанностей может быть ограничена только законом (дело № 48-КГ22-1-К7.).