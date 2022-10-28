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Зарубежное право
Мария Маковеева
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Европейский совет утвердил службу одного окна ЕС для таможни

24 октября 2022 года Европейский совет объявил о принятии новых правил для таможенной службы "одного окна" ЕС, которая призвана обеспечить более быстрый и эффективный обмен электронными данными между национальными таможенными администрациями и регулирующими органами ЕС.

Мария Маковеева
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После полного развертывания служба "одного окна" упорядочит и упростит процессы для торговых компаний, позволяя им подавать таможенную и нормативную информацию, необходимую для импорта, транзита или экспорта товаров, только один раз через единый пункт въезда. После этого таможенные и другие органы смогут автоматически проверять соответствие товаров требованиям ЕС и выполнение необходимых формальностей.

Комиссия выдвинула предложение о создании единого таможенного окна ЕС и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 952/2013 29 октября 2020 года. Совет согласовал мандат на ведение переговоров 15 декабря 2021 года. Переговоры между созаконодателями завершились предварительным соглашением 19 мая 2022 года. Сегодняшнее принятие окончательного текста означает, что данный регламент теперь может быть подписан на пленарном заседании Европейского парламента в ноябре 2022, а затем опубликован в Официальном журнале Европейского союза.

По материалам www.orbitax.com.

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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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