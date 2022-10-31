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Зарубежные налоги
Мария Маковеева
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Турция вносит изменения в различные процедуры возврата НДС, механизм обратного начисления для продукции из железа и стали

Налоговое управление Турции объявило о публикации Общего коммюнике № 43, которое вносит изменения в Общее коммюнике о применении НДС.

Мария Маковеева
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Одна из основных поправок касается возмещения входного НДС в отношении поставок продуктов питания, которые облагаются по сниженной ставке НДС в размере 1%. Налогоплательщики, продающие продукты питания, облагаемые по ставке 1%, в которых используются исходные материалы, облагаемые по более высокой ставке НДС (стандартная ставка 18%), могут требовать возмещения. Ранее такое возмещение могло быть заявлено только в январе в отношении входного НДС, понесенного в предыдущем году.

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Согласно поправкам, налогоплательщики могут требовать возмещения входного НДС, понесенного в течение первых шести месяцев года (с января по июнь), которое может быть заявлено не ранее чем в декларации за июнь и не позднее чем в декларации за ноябрь. Заявления за вторые шесть месяцев года (с июля по декабрь) могут быть поданы в декларации за январь следующего года.

Еще одно важное изменение касается частичного удержания НДС (обратное начисление) при поставках продукции черной металлургии. Если раньше размер удержания составлял 40% (4/10), то теперь он составляет 50% (5/10). Это применяется с 1 ноября 2022 года.

По материалам сайта www.orbitax.com

#НДС / VAT#Турция
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Турция