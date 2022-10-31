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Российские налоги
Илона Валлен
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Заполнять новую форму 3-НДФЛ станет немного проще

Тенденция налоговой службы изменять форму декларации по налогу на доходы физических лиц в 2022 году продолжилась (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@).

Илона Валлен
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Эта форма налоговой отчётности физических лиц о своих доходах за завершившийся календарный год претерпевает изменения практически ежегодно.

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Об этом следует знать, если вы решили воспользоваться правом на налоговый вычет и вернуть деньги из бюджета за предыдущие несколько лет (не более 3-х лет). Потому что вам придётся оформить соответствующее количество налоговых форм, различающихся между собой.

Эти различия будут наименее ощутимы, если для составления отчётности использовать личный кабинет налогоплательщика, - программа предложит вам действующую форму для каждого налогового периода.

Что касается новых изменений в 3-НДФЛ за 2022 год, то они, разумеется, учитывают последние изменения в НК РФ и, на наш взгляд, упрощают заполнение налоговой формы. Например,

  1. Громоздкий раздел с многочисленными банковскими реквизитами на случай возврата денег на счёт налогоплательщика сокращён до разумного минимума – четырёх строк, избавившись даже от указания названия банка и ФИО получателя средств. При этом зачёт излишне уплаченного налога в счёт текущих налоговых обязательств налоговики будут производить самостоятельно до момента возврата денег: теперь разрешение налогоплательщика для этой цели не требуется.
  2. Из Приложения 4 «Расчёт суммы доходов, не подлежащих налогообложению» убран показатель о сумме помощи, полученной ветераном ВОВ, узником концлагеря или тружеником тыла.
  3. В Приложении 5 «Расчёт стандартных и социальных налоговых вычетов» добавлена строчка с суммой, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги.
#налоговая декларация 3-НДФЛ#отчетность
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Илона Валлен (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Илона Валлен (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая декларация 3-НДФЛ#отчетность