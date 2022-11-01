Гернси законодательно закрепляет новую упрощенную процедуру гражданской конфискации имущества

Гернси ввел упрощенную процедуру конфискации для использования в случаях, когда правоохранительные органы отказались дать согласие на сделку с активами, находящимися на счете в Bailiwick bank.

Существующий Закон о конфискации денег (Forfeiture of Money etc in Civil Proceedings Law 2007) уже предоставляет полномочия по гражданской конфискации без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, так что приказы об аресте, задержании, замораживании банковских счетов и конфискации могут быть получены на основании баланса вероятностей, если активы были ранее задержаны или заморожены.

Новый Указ (Forfeiture of Money etc, in Civil Proceedings (Bailiwick of Guernsey) (Amendment) Ordinance 2022) вносит поправки, позволяющие осуществлять упрощенную конфискацию, если правоохранительные органы отказались дать согласие на сделку с конкретными активами. Данная процедура применяется, когда банк или другой посредник просит подразделение финансовой разведки Гернси (FIU) разрешить проведение сделки клиента, которая, как они опасаются, может привести к совершению им преступления по отмыванию денег. Если FIU дает согласие, то это согласие действует как защита от преступления отмывания денег. Однако если FIU не дает согласия, то активы фактически замораживаются, поскольку посредник не будет продолжать операцию.

Согласно новому Указу, активы, которые были таким образом неофициально заморожены в течение не менее года, могут быть подвергнуты суммарной конфискации по заявлению прокурора, если есть достаточные основания полагать, что средства на счете связаны с преступной деятельностью.

Новые полномочия позволяют вручить уведомление о суммарной конфискации владельцу банковского счета и банку, в котором открыт счет, чтобы дать владельцу счета возможность присутствовать на слушании. Если они не придут, суд может вынести постановление о конфискации без дополнительного уведомления, если только баланс вероятностей не указывает на то, что они не связаны с преступностью. Правоохранительные органы, использующие новые полномочия, имеют иммунитет от расходов или ущерба в связи с уведомлением, если только они не причинили убытки в результате недобросовестного действия или бездействия.

Трасти придется решить, в какой степени они хотят участвовать в разбирательстве, особенно если бенефициаров несколько, а постановление о конфискации относится только к одному из них.