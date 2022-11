Гернси законодательно закрепляет новую упрощенную процедуру гражданской конфискации имущества

Существующий Закон о конфискации денег (Forfeiture of Money etc in Civil Proceedings Law 2007) уже предоставляет полномочия по гражданской конфискации без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, так что приказы об аресте, задержании, замораживании банковских счетов и конфискации могут быть получены на основании баланса вероятностей, если активы были ранее задержаны или заморожены.

Новый Указ (Forfeiture of Money etc, in Civil Proceedings (Bailiwick of Guernsey) (Amendment) Ordinance 2022) вносит поправки, позволяющие осуществлять упрощенную конфискацию, если правоохранительные органы отказались дать согласие на сделку с конкретными активами. Данная процедура применяется, когда банк или другой посредник просит подразделение финансовой разведки Гернси (FIU) разрешить проведение сделки клиента, которая, как они опасаются, может привести к совершению им преступления по отмыванию денег. Если FIU дает согласие, то это согласие действует как защита от преступления отмывания денег. Однако если FIU не дает согласия, то активы фактически замораживаются, поскольку посредник не будет продолжать операцию.