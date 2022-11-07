Австрия увеличивает пороги и льготы по индивидуальному подоходному налогу с учетом инфляции

Австрия опубликовала Федеральный закон: Пакет мер по снижению инфляции, часть II, в Официальном вестнике 27 октября 2022 года.

Некоторые из ключевых положений закона предусматривают следующее увеличение пороговых значений для классов налогоплательщиков по индивидуальному подоходному налогу на 2023 календарный год:

Все услуги по этой теме:

первый класс - 11 000 евро, увеличивается до 11 693 евро второй класс - 18 000 евро, увеличивается до 19 134 евро третий класс - 31 000 евро, увеличивается до 32 075 евро

четвертый класс - 60 000 евро, увеличивается до 62 080 евро пятый класс - 90 000 евро, увеличивается до 93 210 евро.



Верхний порог класса в 1 000 000 евро остается неизменным. С 2024 года пороговые значения классов будут корректироваться с учетом инфляции, чтобы компенсировать так называемую "холодную прогрессию", которая представляет собой дополнительное налоговое бремя, возникающее в результате того, что налоговая система не корректируется с учетом инфляции.

Австрия также опубликовала Федеральный закон: Пакет мер по снижению инфляции, часть III, 31 октября 2022 года. Этот закон включает аналогичные положения о корректировке определенных индивидуальных вычетов, кредитов и социальных пособий с учетом инфляции.