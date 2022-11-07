Австрия увеличивает пороги и льготы по индивидуальному подоходному налогу с учетом инфляции

Австрия опубликовала Федеральный закон: Пакет мер по снижению инфляции, часть II, в Официальном вестнике 27 октября 2022 года.
Некоторые из ключевых положений закона предусматривают следующее увеличение пороговых значений для классов налогоплательщиков по индивидуальному подоходному налогу на 2023 календарный год:
Верхний порог класса в 1 000 000 евро остается неизменным. С 2024 года пороговые значения классов будут корректироваться с учетом инфляции, чтобы компенсировать так называемую "холодную прогрессию", которая представляет собой дополнительное налоговое бремя, возникающее в результате того, что налоговая система не корректируется с учетом инфляции.
Австрия также опубликовала Федеральный закон: Пакет мер по снижению инфляции, часть III, 31 октября 2022 года. Этот закон включает аналогичные положения о корректировке определенных индивидуальных вычетов, кредитов и социальных пособий с учетом инфляции.
По материалам сайта www.orbitax.com
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