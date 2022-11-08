Пенсионный фонд: изменения в заполнении форм СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ

Несомненно, тема о призыве граждан по частичной мобилизации СВО и всё, что связано с ней, на сегодняшний день является одной из самых актуальных в нашей стране. Работодатели и, в том числе, кадровые сотрудники должны быть в курсе последних изменений: утверждены поправки в Трудовом кодексе РФ в отношении сотрудников, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту или на добровольной основе.

Компании обязаны направить в Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой деятельности сотрудников в электронном виде, заполнив форму СЗВ-ТД. Утверждены новые коды для заполнения графы «Сведения о приеме, переводе, увольнении»:

Все услуги по этой теме:

Код «7» (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ) для указания, что действие ТД, заключенного с сотрудником, приостанавливается на время службы. Важно помнить, что данное рабочее место сохраняется за работником.

Код «8» (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) для указания сведений, что ранее заключенный трудовой договор с мобилизованным сотрудником по окончанию военной службы был возобновлён.