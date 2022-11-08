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Полина Мостепан
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Пенсионный фонд: изменения в заполнении форм СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ

Несомненно, тема о призыве граждан по частичной мобилизации СВО и всё, что связано с ней, на сегодняшний день является одной из самых актуальных в нашей стране. Работодатели и, в том числе, кадровые сотрудники должны быть в курсе последних изменений: утверждены поправки в Трудовом кодексе РФ в отношении сотрудников, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту или на добровольной основе.

Полина Мостепан
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Компании обязаны направить в Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой деятельности сотрудников в электронном виде, заполнив форму СЗВ-ТД. Утверждены новые коды для заполнения графы «Сведения о приеме, переводе, увольнении»:

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  • Код «7» (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ) для указания, что действие ТД, заключенного с сотрудником, приостанавливается на время службы. Важно помнить, что данное рабочее место сохраняется за работником.
  • Код «8» (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) для указания сведений, что ранее заключенный трудовой договор с мобилизованным сотрудником по окончанию военной службы был возобновлён.

Изменения коснулись и правил заполнения формы СЗВ-СТАЖ: внесли новый код «ВОЕНСЛ» для периодов службы, когда за сотрудником было сохранено рабочее место в организации. Если этот код проставлен в форме СЗВ-СТАЖ, то иные коды в графах 8-10, 12 и 13, отражающие территориальные и особые условия труда, не указываются. Соответственно, в графе 14 код БЕЗР не может быть установлен. Таким образом, код «ВОЕНСЛ» обозначает период приостановления трудового договора с 21 сентября текущего года и далее.

#отчетность#ПФР
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#отчетность#ПФР