Гонконг опубликовал законопроект о налогообложении доходов, полученных за рубежом

Правительство Гонконга обнародовало самое значительное изменение в налоговом законодательстве за последние четыре десятилетия: планируется взимать налог на прибыль с доходов многонациональных предприятий за рубежом (MNE), которые в настоящее время не облагаются налогом.

Гонконг

Законопроект (Inland Revenue (Amendment) (Taxation on Specified Foreign-sourced Income) Bill 2022) является ответом на давление со стороны Европейского Союза, который обеспокоен тем, что многонациональные предприятия (Multinational Enterprises, MNE) могут использовать принцип территориального налогообложения Гонконга для достижения "двойного освобождения от налогов" определенных пассивных доходов. ЕС рассматривает эту территориальную систему как способствующую эрозии налоговой базы некоторых государств-членов ЕС, и Правительство Гонконга вело переговоры с ЕС, чтобы избежать включения в «черный список». Новый законопроект является результатом этого процесса.

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По мнению экспертов, законопроект изменит способ ведения бизнеса многонациональных предприятий в Гонконге и изменит принципы, которые считались краеугольными в налоговом кодексе страны. Наиболее важным является то, что дивиденды и прирост капитала, возникающие в результате продажи долей в капитале, будут облагаться налогом при получении в Гонконге гонконгским компонентом MNE, а также проценты и роялти.

Новый режим не применяется к дивидендам и доходам от продажи, полученным из-за рубежа, если получающее многонациональное предприятие удовлетворяет требованию "экономического присутствия" (Economic Substance). Это будет иметь место, если предприятие является чистой компанией-держателем акций, единственной деятельностью которой является владение долями в капитале и которая зарабатывает только дивиденды и доходы от продажи, так что ей необходим лишь минимальный штат сотрудников и помещения в Гонконге.

Однако компания не является чистым держателем акций, если ее деятельность включает принятие стратегических решений при работе с активами и принятие соответствующих рисков. В этом случае, чтобы соответствовать требованию экономической присутствия, компания должна нанять достаточное количество квалифицированных сотрудников и понести достаточную сумму операционных расходов в Гонконге для своей определенной экономической деятельности. Департамент внутренних доходов Гонконга будет бесплатно выдавать юридически обязательные заключения о том, соблюдено ли требование экономической присутствия в каждом конкретном случае.

Освобождение от нового режима также предоставляется чисто внутренним компаниям и группам, которые являются резидентами только Гонконга и не имеют постоянных представительств в других странах. Банки, благотворительные и некоммерческие организации, пенсионные программы, широко распространенные схемы коллективного инвестирования, инвестиционные фонды и инвестиционные компании в сфере недвижимости, которые являются конечными материнскими компаниями MNE, также освобождаются от ответственности.