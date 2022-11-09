Министры финансов ЕС договорились укрепить Кодекс поведения, используемый для выявления и пресечения вредных налоговых мер государств-членов

8 ноября 2022 года министры финансов ЕС договорились об укреплении кодекса поведения, используемого для выявления и пресечения вредных налоговых мер государств-членов.

ЕС продолжает содействовать честной налоговой конкуренции и бороться с вредной налоговой практикой как внутри ЕС, так и во всем мире. Министры финансов ЕС согласовали пересмотренный кодекс поведения в сфере налогообложения бизнеса: политическое межправительственное обязательство государств-членов применять усиленные правила проверки при поиске и устранении налоговых мер, которые могут нанести вред налоговым базам других государств-членов. Конечной целью является борьба с вредной налоговой конкуренцией, уклонением от уплаты налогов и избежанием налогообложения в ЕС.

Все услуги по этой теме:

Сегодняшний пересмотр кодекса, первый с 1997 года, означает, что государства-члены расширят сферу применения налоговых мер, подлежащих проверке при изучении вредной налоговой практики в ЕС. Обновление кодекса было оформлено в виде резолюции Совета и представителей правительств государств-членов, заседающих в рамках Совета, о пересмотре кодекса поведения для налогообложения бизнеса.

Пересмотренный кодекс поведения вводит, в частности, понятие "налоговые особенности общего применения". Если раньше рассматривались только преференциальные меры (такие как специальные режимы или исключения из общей системы налогообложения), то по новым правилам в сферу действия будут входить и налоговые особенности общего применения. Они будут считаться вредными, если ведут к двойному освобождению от налогообложения или двойному/многократному использованию налоговых льгот.

Также дополнительно уточняется процесс рассмотрения в группе по кодексу поведения, которая отвечает за администрирование кодекса. Эти изменения позволят рабочей группе Совета по кодексу поведения продолжить свою работу по эффективному решению проблемы вредной налоговой практики.

Группа Совета по кодексу поведения состоит из высокопоставленных экспертов по налогообложению государств-членов. Она отвечает за мониторинг возможных вредных налоговых мер в странах-членах ЕС.

Кодекс поведения составляет основу деятельности рабочей группы Совета по кодексу поведения. Ее работа имеет международное измерение, целью которого является содействие эффективным изменениям в отношении добросовестного управления налогообложением во всем мире посредством сотрудничества. Группа по кодексу поведения также осуществляет техническую работу, отбор и оценку, что приводит к регулярному пересмотру Советом списка ЕС юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых целях.