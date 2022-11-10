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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Совет ЕС приостанавливает соглашение о безвизовых поездках с Вануату

8 ноября Совет ЕС принял решение полностью приостановить соглашение об отмене виз с Вануату по причине рисков со схемами получения гражданства за инвестиции (схема "золотой паспорт").

Ольга Кутяева
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Частичное приостановление соглашения уже было принято 3 марта этого года. После частичной приостановки 12 мая Комиссия начала диалог с Вануату. Однако с тех пор юрисдикция так и не пошла на конструктивный диалог, и обстоятельства, которые привели к временной приостановке, все еще сохраняются.

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На основании тщательного мониторинга и оценки схем предоставления гражданства инвесторам Вануату, ЕС пришел к выводу, у них есть основательные недостатки, которые могут представлять риски для Евросоюза, в частности, из-за:

  • крайне низкого процента отказов, что вызывает сомнения в надежности проверки на благонадежность и должную осмотрительность;
  • отсутствия требований к физическому присутствию или проживанию, коротких сроков обработки и отсутствия обмена информацией с юрисдикциями происхождения или проживания кандидатов;
  • предоставления гражданства кандидатам, внесенным в базы данных Интерпола;
  • гражданства происхождения успешных кандидатов, среди которых есть страны, гражданам которых необходима виза для въезда в ЕС.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале и начнет действовать с 4 февраля 2023 года.

С 2015 года между ЕС и Вануату действует соглашение об отказе от виз, по которому граждане Вануату могут путешествовать в страны ЕС без визы на срок до 90 дней в течение любых 180 дней.

В последние годы Вануату создало дополнительные схемы получения инвестиционного гражданства, и число успешных кандидатов увеличилось. В 2017 году Еврокомиссия начала расследование этих схем, так как они вызывали серьезные сомнения в связи с их небезопасностью. Комиссия также предупредила власти Вануату о приостановлении действия, содержащихся в соглашении об отказе от виз.

По материалам European Council

#Вануату#гражданство#инвестиции
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Вануату#гражданство#инвестиции