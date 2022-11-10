Налоговая VS организация: спор о формальности сделки

Компания заключила договор поставки товара, налоговая посчитала, что сделка формальная, а контрагент технический - заключена для получения налоговой выгоды. Спор дошел до суда.

Суды первой и апелляционной инстанций не подержали позицию налоговой.

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Причина:

Деньги за товар по договору были перечислены контрагенту, следовательно, сделка реальная.

Кассацию это не убедило.

Она решила, что искусственная сделка может быть удачной с юридической точки зрения, в особенности, когда ее участники "подельники".