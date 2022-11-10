Налоговая VS организация: спор о формальности сделки

Компания заключила договор поставки товара, налоговая посчитала, что сделка формальная, а контрагент технический - заключена для получения налоговой выгоды. Спор дошел до суда.
Суды первой и апелляционной инстанций не подержали позицию налоговой.
Причина:
Деньги за товар по договору были перечислены контрагенту, следовательно, сделка реальная.
Кассацию это не убедило.
Она решила, что искусственная сделка может быть удачной с юридической точки зрения, в особенности, когда ее участники "подельники".
При оценке реальности нужно учесть: деловую репутацию контрагента, его возможность платить, наличие у него капитала.
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