Оман вводит подоходный налог для высокооплачиваемых работников

6 ноября Совет Шуры (Парламента) Омана одобрил законопроект о введении в Омане подоходного налога для высокооплачиваемых граждан с 2023 года.
Такая мера станет первой для стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Далее законопроект должен быть одобрен Советом министров и окончательно утвержден султаном Хайтамом бен Тариком Аль Саидом, чтобы стать законом.
Подробная информация о подоходном налоге для высокооплачиваемых работников будет опубликована позже.
По материалам Orbitax
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