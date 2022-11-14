Оман вводит подоходный налог для высокооплачиваемых работников

6 ноября Совет Шуры (Парламента) Омана одобрил законопроект о введении в Омане подоходного налога для высокооплачиваемых граждан с 2023 года.

Такая мера станет первой для стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Далее законопроект должен быть одобрен Советом министров и окончательно утвержден султаном Хайтамом бен Тариком Аль Саидом, чтобы стать законом.

Подробная информация о подоходном налоге для высокооплачиваемых работников будет опубликована позже.