Ускоренному росту МРОТ в 2023 году — быть или не быть?

По поручению главы государства Владимира Путина органы правления должны разработать и предоставить план по быстрому росту минимального размеры оплата труда в нашей необъятной стране.

Соответствующее предложение должно учитывать основную цель поставленной задачи, а именно увеличение отрыва МРОТ от минимальной суммы доходов. необходимой для обеспечения жизнедеятельности гражданина (прожиточный минимум). Данный проект должен быть предоставлен до 15 января следующего года.

Благодаря повышенной инфляции. образовавшейся на фоне санкций, правительством было принято решение установить размер прожиточного минимума и МРОТ на следующий год в особом порядке, отступив от действующих ранее правил расчета. Значит. в России в 2023 году размер ПМ вырастет до 14 375 рублей, а МРОТ составит 16 242 рубля.

Ранее минимальный размер оплаты труда устанавливался в размере не ниже величины прожиточного минимума работающих граждан в стране и составлял 42% медианной заработной платы. На следующие 2 года расчет размера оплаты труда должен учитывать темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения по отношению к прошлому году, увеличенного на 3%.