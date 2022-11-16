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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ представили онлайн-тест, позволяющий проверить право на получение визы за 2 минуты

ОАЭ представили новый онлайн-инструмент, который поможет пользователям понять, имеют ли они право на получение Золотой визы.

Ольга Кутяева
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Инструмент, доступный на сайте Федерального управления по идентификации и гражданству, представляет собой короткий тест, который проинформирует пользователей о том, имеют ли они право на получение Золотой визы. Тест можно пройти за пару минут. В нем пользователям задаются вопросы об их инвестициях в ОАЭ, месте работы и вкладе в экономику страны.

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Пользователи могут получить доступ к тесту здесь.

ОАЭ недавно объявили о реформах в правилах получения Золотой визы и долгосрочных виз, что открывает доступ к системе для большего числа людей. В отличие от обычной рабочей визы, Золотая виза не привязана к месту работы, что означает, что ее обладатель может оставаться в ОАЭ. Срок действия визы составляет 10 лет.

Преимущества Золотой визы распространяются на ближайших родственников.

Программа получения вида на жительство "Золотая виза ОАЭ" была впервые реализована в 2019 году и позволяет экспатам жить, работать и учиться в ОАЭ без необходимости иметь национального спонсора и со 100%-м владением бизнеса на материковой части ОАЭ.

Новые реформы недавно смягчили критерии для получения 10-летних виз, и теперь больше людей самых разных профессий имеют возможность подать заявление на получение Золотой визы.

По материалам Arabian Business

#виза#инвестиции#СЭЗ ОАЭ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#виза#инвестиции#СЭЗ ОАЭ