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Зарубежные налоги
Мария Маковеева
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Гонконг обновляет списки долговых инструментов, имеющих право на льготы или освобождение от налога на прибыль

Управление внутренних налогов Гонконга опубликовало обновленные списки квалифицируемых долговых инструментов (QDI) по состоянию на конец 30 сентября 2022 года.

Мария Маковеева
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1. QDI, выпущенные до 1 апреля 2018 года:

  • краткосрочные и среднесрочные QDI, которые предназначены для получения права на льготу по налогу на прибыль (т.е. облагаются по ставке 50% от обычной ставки налога на прибыль) в соответствии со ст. 14A(1) Постановления о внутренних доходах;
  • долгосрочные QDI, которые должны получить право на освобождение от налога на прибыль в соответствии со ст. 26A Постановления о внутренних доходах, начиная с года оценки 2003/04;

2. QDI, выпущенные 1 апреля 2018 года или после этой даты, которые должны получить право на освобождение от налога на прибыль в соответствии со ст. 14A(1B) Постановления о внутренних доходах, начиная с года оценки 2018/19.

Листинговые QDI в основном включают долговые инструменты, выпущенные финансовыми учреждениями и правительствами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также некоторых других стран.

По материалам сайта www.orbitax.com

#Гонконг#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Мария Маковеева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг#налог на прибыль (Corporation Tax)