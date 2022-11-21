Законодательство Испании о дополнительном налоге на богатство может вступить в силу в 2022 году

Новый "налог солидарности" на богатство Испании, о котором было объявлено в конце сентября 2022 года, теперь внесен в парламент в качестве поправки к негосударственному законопроекту о временных налогах на энергетическую и финансовую отрасли.

В стране уже существует налог на богатство (Impuesto sobre el Patrimonio), но его действие в некоторых регионах сильно ослаблено, поскольку автономные региональные правительства имеют право изменять ставки, льготы и сокращения. В некоторых местах, включая Мадрид, это привело к тому, что налог на богатство был снижен до нуля. Андалусия и Мурсия недавно также объявили о планах отмены налога на богатство, а Галисия увеличила льготу по налогу на богатство с 25 до 50 процентов.

Однако новый налог солидарности будет национальным налогом, находящимся в ведении центрального правительства. Он будет применяться по одинаковой ставке на всей территории Испании, и автономные области не смогут изменять его с помощью кредитов и льгот. Физические лица с высоким уровнем благосостояния, проживающие в регионах, где предельные ставки налога на богатство ниже ставок налога солидарности, или где верхняя ставка налога на богатство ниже верхней ставки налога солидарности, будут платить дополнительную сумму налога солидарности сверх того налога на богатство, который они платят в настоящее время.

Налог рекламируется как временная мера, которая будет применяться только в течение двух налоговых лет, и будет начисляться ежегодно 31 декабря на физических лиц, владеющих активами свыше 3 млн. евро. Пока не определено, когда начнется отсчет этого срока: первое начисление может состояться в конце 2022 года на активы, имеющиеся в течение этого года, если законопроект получит одобрение парламента до конца декабря. В противном случае, начисления будут производиться 31 декабря 2023 и 2024 годов. Однако временный характер налога не гарантирован. Законодательство в его нынешнем виде содержит положение, позволяющее оценить ситуацию по истечении двухлетнего периода и либо сохранить его, либо отменить.

Для целей налога солидарности каждое физическое лицо, проживающее в Испании, будет иметь льготы в размере EUR 700 000, плюс EUR 300 000 от стоимости основного дома. Льготы на стоимость бизнеса физического лица будут рассчитываться так же, как и для налога на богатство. Ставки будут рассчитываться по диапазонам: 1,7% на активы от EUR 3 млн до EUR 5,35 млн, 2,1% на следующие EUR 5,3 млн и 3,5% на активы свыше EUR 10,7 млн. Если физическое лицо подлежит уплате как налога на богатство, так и налога солидарности, обязательства по уплате налога на богатство будут зачтены в счет обязательств по уплате налога солидарности за год. Общая сумма обязательств физического лица по подоходному налогу, налогу на богатство и налогу солидарности не может превышать 60 процентов от налогооблагаемого дохода физического лица, при условии уплаты не менее 20 процентов налога солидарности.

Вычеты из налога солидарности будут разрешены в отношении зарубежных налогов на богатство, уплаченных с тех же активов, хотя налогоплательщики, не являющиеся резидентами ЕС, должны будут назначить юридического представителя в Испании для урегулирования своих требований.