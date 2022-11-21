Закон о майнинге криптовалюты на рассмотрение Госдумы

Ранее Минфином и ЦБ уже обсуждалось возможное использование криптовалюты для трансграничных расчетов между Россией и иностранными поставщиками, и речь в основном шла о поставщиках из дружественных стран.
Возможно эти планы станут реальностью, в случае принятия закона Государственной Думой, уже в начале следующего года. Этот законопроект гласит о введении в российское правовое поле деятельности по майнингу цифровых валют и соответствующее регулирование этой деятельности.
Основные аспекты данного законодательства:
Важное уточнение от российских властей: ведомство категорически против обращения криптовалюты в стране, чтобы национальная валюта не утратила свой суверенитет.
По материалам: Коммерсант
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