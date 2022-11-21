Закон о майнинге криптовалюты на рассмотрение Госдумы

Ранее Минфином и ЦБ уже обсуждалось возможное использование криптовалюты для трансграничных расчетов между Россией и иностранными поставщиками, и речь в основном шла о поставщиках из дружественных стран.

Возможно эти планы станут реальностью, в случае принятия закона Государственной Думой, уже в начале следующего года. Этот законопроект гласит о введении в российское правовое поле деятельности по майнингу цифровых валют и соответствующее регулирование этой деятельности.

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Основные аспекты данного законодательства:

полученную цифровую валюту, граждане смогут продавать через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании либо через российскую спецплощадку, которую планируют создать в рамках экспериментального правового режима.

возникает обязанность информировать налоговую службу о сделках с криптовалютой, то есть в случае возникновения дохода с этих операций, граждане обязаны будут оплатить налог в бюджет.

Правительство по согласованию с Центральным Банком России будут устанавливать требования к тем, кто в дальнейшем будет допущен к деятельности майнинга, и это будет касаться как юридических, так и физических лиц. Функцию контроля за выполнением установленных требований возложат на федеральный орган исполнительной власти.

также закон устанавливает, запрет на какую-либо рекламу криптовалюты.

Важное уточнение от российских властей: ведомство категорически против обращения криптовалюты в стране, чтобы национальная валюта не утратила свой суверенитет.