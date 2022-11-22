News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Аруба расширяет льготную политику налогообложения дивидендов для физлиц

4 ноября Минфин Арубы опубликовал объявление о продлении льготной политики по снижению подоходного налога на дивиденды для физических лиц.

Ольга Кутяева
Обсудить

Впервые введенная в 2019 году и впоследствии продленная в ответ на пандемию, льготная политика предусматривает снижение ставки налога на дивиденды до 10%.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию на Маврикии?
Подробнее

Согласно последнему объявлению, льготная политика предусматривает, что дивиденды, распределенные из резервов прибыли, начисленных до 31 декабря 2022 года, имеют право на пониженную ставку налога в размере 10%.

Чтобы получить право на льготу, дивиденды должны быть предоставлены акционеру-резиденту Арубы в течение календарного года 2022 или 2023 и должны быть полностью выплачены в течение максимум 5 финансовых лет после финансового года получения.

Если по истечении 5-летнего периода сумма выплаченных дивидендов все еще остается на балансе компании-распределителя, инспектор имеет право начислить стандартную ставку (25%) на эту сумму и начислить предварительный или окончательный подоходный налог за год, следующий за окончанием указанного срока.

Следует также отметить, что налог на дивиденды не подлежит уплате на Арубе в отношении дивидендов, распределяемых компаниями, учрежденными за пределами Арубы. Чтобы воспользоваться льготной политикой, необходимо письменно уведомить налоговые органы, чтобы они могли начислить предварительный подоходный налог за соответствующий налоговый год.

По материалам Orbitax

#Аруба#дивиденды
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Аруба#дивиденды