Аруба расширяет льготную политику налогообложения дивидендов для физлиц

4 ноября Минфин Арубы опубликовал объявление о продлении льготной политики по снижению подоходного налога на дивиденды для физических лиц.

Впервые введенная в 2019 году и впоследствии продленная в ответ на пандемию, льготная политика предусматривает снижение ставки налога на дивиденды до 10%.

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Согласно последнему объявлению, льготная политика предусматривает, что дивиденды, распределенные из резервов прибыли, начисленных до 31 декабря 2022 года, имеют право на пониженную ставку налога в размере 10%.

Чтобы получить право на льготу, дивиденды должны быть предоставлены акционеру-резиденту Арубы в течение календарного года 2022 или 2023 и должны быть полностью выплачены в течение максимум 5 финансовых лет после финансового года получения.

Если по истечении 5-летнего периода сумма выплаченных дивидендов все еще остается на балансе компании-распределителя, инспектор имеет право начислить стандартную ставку (25%) на эту сумму и начислить предварительный или окончательный подоходный налог за год, следующий за окончанием указанного срока.

Следует также отметить, что налог на дивиденды не подлежит уплате на Арубе в отношении дивидендов, распределяемых компаниями, учрежденными за пределами Арубы. Чтобы воспользоваться льготной политикой, необходимо письменно уведомить налоговые органы, чтобы они могли начислить предварительный подоходный налог за соответствующий налоговый год.