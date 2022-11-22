Аруба расширяет льготную политику налогообложения дивидендов для физлиц

4 ноября Минфин Арубы опубликовал объявление о продлении льготной политики по снижению подоходного налога на дивиденды для физических лиц.
Впервые введенная в 2019 году и впоследствии продленная в ответ на пандемию, льготная политика предусматривает снижение ставки налога на дивиденды до 10%.
Согласно последнему объявлению, льготная политика предусматривает, что дивиденды, распределенные из резервов прибыли, начисленных до 31 декабря 2022 года, имеют право на пониженную ставку налога в размере 10%.
Чтобы получить право на льготу, дивиденды должны быть предоставлены акционеру-резиденту Арубы в течение календарного года 2022 или 2023 и должны быть полностью выплачены в течение максимум 5 финансовых лет после финансового года получения.
Если по истечении 5-летнего периода сумма выплаченных дивидендов все еще остается на балансе компании-распределителя, инспектор имеет право начислить стандартную ставку (25%) на эту сумму и начислить предварительный или окончательный подоходный налог за год, следующий за окончанием указанного срока.
Следует также отметить, что налог на дивиденды не подлежит уплате на Арубе в отношении дивидендов, распределяемых компаниями, учрежденными за пределами Арубы. Чтобы воспользоваться льготной политикой, необходимо письменно уведомить налоговые органы, чтобы они могли начислить предварительный подоходный налог за соответствующий налоговый год.
По материалам Orbitax
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