News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Мария Маковеева
5

Панама вводит соглашения о временных налоговых платежах, разрешает подавать измененные декларации и продлевает налоговую амнистию

Панама опубликовала Закон № 337 от 14 ноября 2022 года в Официальном вестнике № 29662-A, который устанавливает временную возможность для налогоплательщиков заключать соглашения об уплате налогов с Главным управлением доходов (DGI) в отношении налоговых долгов, которые в настоящее время находятся в стадии аудита или проверки.

Мария Маковеева
Обсудить

Согласно релизу Министерства экономики и финансов, возможность заключения соглашений об уплате налогов призвана улучшить сбор налогов и доступна как для всех налогоплательщиков (физических и юридических лиц) при условии, что они не находятся под следствием или не осуждены за уклонение от уплаты налогов.

В дополнение к мерам по заключению соглашений об уплате налогов, Закон № 337 также содержит другие важные поправки, которые включают:

1. Разрешение налогоплательщикам вносить изменения в декларацию о подоходном налоге один раз за финансовый период в течение 36 месяцев после первоначального срока подачи декларации о подоходном налоге;

2. Пересмотр штрафов за измененные налоговой декларации:

  • для физических лиц - без штрафа
  • для юридических лиц - 0,5% от суммы увеличенных вычитаемых затрат и расходов в измененной декларации, которые приводят к уменьшению налогооблагаемого дохода; в противном случае штраф не взимается, если уменьшение налогооблагаемого дохода связано с уменьшением декларированного дохода.

3. Пересмотренные штрафы за несвоевременную подачу декларации:

  • для физических лиц - 0,1% от заявленного налогооблагаемого дохода из любого источника, кроме заработной платы; и
  • для юридических лиц - 0,3% от заявленного налогооблагаемого дохода;

4. Увеличение скидки на уплату налога на недвижимость с 10% до 15% на 2023 и 2024 финансовые годы, если полная оплата производится до 30 апреля каждого года; и

5. Продление/пересмотр налоговой амнистии и льгот по уплате налогов, впервые введенных в 2019 году и продленных в ответ на COVID-19, включая до 100% льгот по штрафам и пеням и 60% льгот по штрафам (за исключением трансфертного ценообразования), если общая сумма задолженности уплачена до 31 декабря 2022 года.

Закон № 337 вступил в силу 15 ноября 2022 года.

По материалам сайта www.orbitax.com

#Панама#подоходный налог (НДФЛ)
Обсудить
Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Панама#подоходный налог (НДФЛ)