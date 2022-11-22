Панама вводит соглашения о временных налоговых платежах, разрешает подавать измененные декларации и продлевает налоговую амнистию

Панама опубликовала Закон № 337 от 14 ноября 2022 года в Официальном вестнике № 29662-A, который устанавливает временную возможность для налогоплательщиков заключать соглашения об уплате налогов с Главным управлением доходов (DGI) в отношении налоговых долгов, которые в настоящее время находятся в стадии аудита или проверки.

Согласно релизу Министерства экономики и финансов, возможность заключения соглашений об уплате налогов призвана улучшить сбор налогов и доступна как для всех налогоплательщиков (физических и юридических лиц) при условии, что они не находятся под следствием или не осуждены за уклонение от уплаты налогов.

В дополнение к мерам по заключению соглашений об уплате налогов, Закон № 337 также содержит другие важные поправки, которые включают:

1. Разрешение налогоплательщикам вносить изменения в декларацию о подоходном налоге один раз за финансовый период в течение 36 месяцев после первоначального срока подачи декларации о подоходном налоге;

2. Пересмотр штрафов за измененные налоговой декларации:

для физических лиц - без штрафа

для юридических лиц - 0,5% от суммы увеличенных вычитаемых затрат и расходов в измененной декларации, которые приводят к уменьшению налогооблагаемого дохода; в противном случае штраф не взимается, если уменьшение налогооблагаемого дохода связано с уменьшением декларированного дохода.



3. Пересмотренные штрафы за несвоевременную подачу декларации:

для физических лиц - 0,1% от заявленного налогооблагаемого дохода из любого источника, кроме заработной платы; и

для юридических лиц - 0,3% от заявленного налогооблагаемого дохода;



4. Увеличение скидки на уплату налога на недвижимость с 10% до 15% на 2023 и 2024 финансовые годы, если полная оплата производится до 30 апреля каждого года; и

5. Продление/пересмотр налоговой амнистии и льгот по уплате налогов, впервые введенных в 2019 году и продленных в ответ на COVID-19, включая до 100% льгот по штрафам и пеням и 60% льгот по штрафам (за исключением трансфертного ценообразования), если общая сумма задолженности уплачена до 31 декабря 2022 года.

Закон № 337 вступил в силу 15 ноября 2022 года.