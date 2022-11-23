В Таиланде опубликован королевский указ об освобождении тайского НДС для некоторых предприятий

9 ноября Налоговый департамент Таиланда опубликовал Королевский указ 759 об освобождении от уплаты НДС с целью стимулирования инвестиций в предприятия по созданию центров обработки данных и утверждения Таиланда в качестве цифрового хаба в регионе.

Об освобождении от НДС было впервые объявлено в июне 2022 года для услуг хостинга данных, включая:

предоставление серверов и соответствующего оборудования с целью хранения, обработки и соединения информации через Интернет; и

предоставление сопутствующих услуг по поддержке вышеуказанных услуг, включая услуги по резервному копированию данных, услуги по подключению к сети, облачные услуги, услуги по управлению системой и обеспечению информационной безопасности.

Освобождение доступно для квалифицированных бизнес-операторов центров обработки данных, которые соблюдают все правила, процедуры и условия, предписанные Департаментом доходов, и уведомили о своем намерении запросить освобождение в течение 5 лет с даты вступления в силу Королевского указа, что составляет 5 лет с 9 ноября 2022 года.