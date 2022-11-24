ECOFIN снова попытается ввести глобальный минимальный налог

Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) опубликовал повестку дня своего предстоящего заседания, запланированного на 6 декабря 2022 года.

Примечательно, что повестка дня включает в себя дальнейшее голосование по принятию предложенной директивы об обеспечении глобального минимального уровня налогообложения для многонациональных групп в ЕС.

Ранее было предпринято несколько попыток добиться принятия директивы, при этом Венгрия осталась последней, кто возражал на последнем голосовании, проведенном в июне 2022 года, несмотря на то, что ранее поддерживала Директиву.

Изменение позиции Венгрии было воспринято как попытка получить рычаги влияния в отношении утверждения финансирования ее плана восстановления и обеспечения устойчивости, что также будет предметом обсуждения на предстоящем заседании ECOFIN. Если Директива не будет принята на окончательном голосовании до конца года, несколько стран ЕС планируют перейти к глобальному минимальному налогу в 2023 году, в том числе Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Испания.